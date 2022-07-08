ДДТ, Бі-2, Земфіра і не лише: в Росії з’явився “чорний список” музикантів

Низка представників російського року і не тільки потрапили до так званого "чорного списку" музикантів, концерти яких визнані як небажані. Перелік груп опублікувало петербурзьке видання "Фонтанка".

Яке відомства чи структура стали авторами списку – невідомо, але, судячи з публікації, яка спирається на документ від неназваного виконавця зі списку, він поширюється серед музичних промоутерів.

Один з організаторів концертів у Петербурзі підтвердив журналістам, що такий список існує, однак "він змінюється, доповнюється щодня, але кожен продюсер і без списку в курсі, хто з артистів небажаний". До нього наразі входять гурти чи солісти, які так чи інакше висловлювали свою позицію проти війни в Україні. Крім інших, список включає:

• гурт «ДДТ» (соліст Шевчук Юрій)

• група «Машина часу» (соліст Макаревич Андрій)

• група «Акваріум» (соліст Гребінників Борис)

• гурт «Каста» (солісти Лешкевич Владислав, Єпіфанцев Михайло, Пасічний Андрій)

• гурт «Бі-2» (солісти Уман Олександр, Бортник Єгор)

• співачка «Земфіра» (Рамазанова Земфіра)

• гурт «Кровосток» (соліст Черняк Антон)

• група «Елізіум» (соліст Кузнєцов Дмитро)

• гурт «Літтл Біг» (Прусікін Ілля, Таюрська Софія)

Нагадаємо, нещодавно Земфіра випустила кліп "Не стреляйте" з кадрами війни в Україні.

Гурт ДДТ раніше випустив антивоєнну пісню, що отримала назву "Третя світова".