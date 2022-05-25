В Киеве появился мурал "Святая Джавелина": эффектные фото

В Киеве в Соломенском районе создали огромный мурал "Святая Джавелина" в честь переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin, который эффективно уничтожает вражескую военную технику.

Фотокорреспондент "Апострофа" Роман Петушков побывал на месте и поделился потрясающими фотографиями нового киевского мурала.

На мурале "Святая Джавелина" символическая украинская мадонна держит в руках ПТРК " Javelin", который ВСУ успешно применяют в борьбе с роSSийскими оккупантами. Над головой "Святой Джавелины" виднеется синий нимб с желтыми гербами Украины.

Это произведение уличного искусства нарисовали художники из группы Kailas-V на здании по улице Авиаконструктора Антонова 13. Как известно, творческая группа Kailas-V уже более 12 лет создает в Украине муралы на историческую и патриотическую тематику. Также они обещают сделать муралы и на востоке нашей страны – в Авдеевке, Изюме, Бахмуте.

"Святая Джавелина" расположена рядом с другим большим муралом на доме на Антонова, 7, ранее созданном в честь летчика Франко.


Лиза Бровко, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К звезде роSSийского рока нагрянули силовики после жестких слов о президенте со сцены: "Изолировали и..."К звезде роSSийского рока нагрянули силовики после жестких слов о президенте со сцены: "Изолировали и..."
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вновь станет отцом: жена певца беременнаЛидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вновь станет отцом: жена певца беременна
Вакарчук неожиданно отправился на Донбасс и впечатлил кадрами без постановок: "Берегите себя"Вакарчук неожиданно отправился на Донбасс и впечатлил кадрами без постановок: "Берегите себя"
Мобилизация в Украине: какое наказание грозит призывнику за неявку по повесткеМобилизация в Украине: какое наказание грозит призывнику за неявку по повестке
Илона Гвоздева вернулась в Украину и показала, что осталось от ее дома под КиевомИлона Гвоздева вернулась в Украину и показала, что осталось от ее дома под Киевом
Блок рекламы


Похожие новости
"На родной земле…": Решетник показал красотку-жену, которую вернул домой, фото"На родной земле…": Решетник показал красотку-жену, которую вернул домой, фото
"Немного воспоминаний": Тринчер показала себя в купальнике после пластической операции, фото"Немного воспоминаний": Тринчер показала себя в купальнике после пластической операции, фото
Андрей Андреев сообщил о завершении создания мурала "Святой Джевелины" и рассказал подробности возникновения мемаАндрей Андреев сообщил о завершении создания мурала "Святой Джевелины" и рассказал подробности возникновения мема
В Николаеве вспыхнул мощный пожар на АЗС: подробности, фото и видеоВ Николаеве вспыхнул мощный пожар на АЗС: подробности, фото и видео
Без макияжа и в спортивках: Джамала засветилась в гримерке в небрежном образе, честное фотоБез макияжа и в спортивках: Джамала засветилась в гримерке в небрежном образе, честное фото
Сутки в очереди ради марки: что происходит в Киеве возле здания Укрпочты, фотоСутки в очереди ради марки: что происходит в Киеве возле здания Укрпочты, фото
"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях показала, как поправилась с начала войны: фото"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях показала, как поправилась с начала войны: фото
Мощные взрывы прогремели в центре Киева, появилось фото с места: не исключена диверсияМощные взрывы прогремели в центре Киева, появилось фото с места: не исключена диверсия
Приемная дочь Потапа впечатлила стильным мейкапом в украинских цветах: фотоПриемная дочь Потапа впечатлила стильным мейкапом в украинских цветах: фото
Несмотря на войну: Лиза Глинская из "МастерШеф" вышла замуж и показала свадебные фото в вышиванкахНесмотря на войну: Лиза Глинская из "МастерШеф" вышла замуж и показала свадебные фото в вышиванках
Последние новости
Подгружаем последние новости