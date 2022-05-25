В Киеве появился мурал "Святая Джавелина": эффектные фото

В Киеве в Соломенском районе создали огромный мурал "Святая Джавелина" в честь переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin, который эффективно уничтожает вражескую военную технику.

Фотокорреспондент "Апострофа" Роман Петушков побывал на месте и поделился потрясающими фотографиями нового киевского мурала.

На мурале "Святая Джавелина" символическая украинская мадонна держит в руках ПТРК " Javelin", который ВСУ успешно применяют в борьбе с роSSийскими оккупантами. Над головой "Святой Джавелины" виднеется синий нимб с желтыми гербами Украины.

Это произведение уличного искусства нарисовали художники из группы Kailas-V на здании по улице Авиаконструктора Антонова 13. Как известно, творческая группа Kailas-V уже более 12 лет создает в Украине муралы на историческую и патриотическую тематику. Также они обещают сделать муралы и на востоке нашей страны – в Авдеевке, Изюме, Бахмуте.

"Святая Джавелина" расположена рядом с другим большим муралом на доме на Антонова, 7, ранее созданном в честь летчика Франко.