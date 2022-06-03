Мурал в поддержку Украины появился в Нью-Йорке, на иллюстрации можно узнать знаковые элементы города (Статуя Свободы, Крайслер-Билдинг и Эмпайр-Стейт-Билдинг), которые образуют трезубец – герб Украины.

Мурал можно найти на углу 1-й авеню и 14 улицы (Манхеттен), в известном районе "Украинское село", где сосредоточено много активных поклонников Украины, информирует Апостроф .

Мурал был создан при поддержке организации Razom for Ukraine.

"Мы создали этот мурал, чтобы креативным способом продолжать держать фокус американцев на Украине" - рассказывает Дора Хомяк, президент RAZOM.

"Мурал расположен в части Нью-Йорка, где живет много молодежи и студентов. Это также возможность для них легко передать помощь Украине, сканируя наш QR код. А еще это напоминание, что Нью-Йорк, в котором мэр поднял украинский флаг, это город, который будет стоять с Украиной до победы! Этот чрезвычайный мурал - работа наших талантливых волонтеров. От идеи и возможности, которую принесла Мария Хорун, до создания рисунка талантливым художником Сашей Даниленко, и до бесплатной печати украинским владельцем типографии Богданом Яремко. RAZOM объединяет людей и дает возможность им воплощать свои идеи в жизнь!" – говорит Дора.

Как отмечалось, автором рисунка является украинский художник Саша Даниленко.

"Надеюсь, что это будет началом для серии муралов по другим городам, где существует мощное движение поддержки Украины. Следующий на очереди – родной Сиэтл", – написал Даниленко на своей странице на Facebook.