"Геть з України москаль некрасивий": Сердючка выступила в киевском метро в поддержку военных

Певец Андрей Данилко в образе Верки Сердючки устроил концерт в столичной подземке на станции Майдан Независимости для украинских воинов. Исполнитель предстал в фирменном эпатажном образе со звездой на голове, но в камуфляжной куртке.

Видео с выступлениях делятся пользователи в сети, информирует Апостроф.

Верка Сердючка исполнила свое знаменитое "Геть з України, москаль некрасівий". Этот "хит" Данилко впервые спел в 2004 году в образе балерины Беллы Куценко (олды вспомнят). На сей раз к нему присоединилась грузинская джазовая певица Нино Катамадзе, которая также поддержала Украину.


Инна Погрибная, Апостроф





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