Лишили Джавелину "святости": в Киеве перерисовали скандальный мурал

На одном из многоквартирных домов Киева переделали настенный мурал "Святая Джавелина".

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" с места происшествий, информирует Апостроф.

Отмечается, что работники коммунальных служб выполнили поручение КГГА и зарисовали нимб на стенном мурале "Святая Джавелина".

Арт-объект решили переделать после того, как Совет Церквей выразил возмущение из-за того, что изображение метафорически воспроизводит образ Богородицы. Кроме того, Синоды уверяли, что настенный мурал с нимбом "Святой Джавелины" оскорбляет чувство верующих.

Арт-объект представлял из себя символическую украинскую мадонну, державшую в руках американский ПЗРК "Джавелин", с помощью которого военнослужащие ВСУ уничтожают роSSийскую боевую технику на фронте.

"Святая Джавелин" была создана рядом с другим большим муралом на доме на Антонова, 7, который ранее нарисовали в честь летчика Франко.


Богдан Соловьев, Апостроф

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