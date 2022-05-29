На одном из многоквартирных домов Киева переделали настенный мурал "Святая Джавелина".

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" с места происшествий, информирует Апостроф .

Отмечается, что работники коммунальных служб выполнили поручение КГГА и зарисовали нимб на стенном мурале "Святая Джавелина".

Арт-объект решили переделать после того, как Совет Церквей выразил возмущение из-за того, что изображение метафорически воспроизводит образ Богородицы. Кроме того, Синоды уверяли, что настенный мурал с нимбом "Святой Джавелины" оскорбляет чувство верующих.

Арт-объект представлял из себя символическую украинскую мадонну, державшую в руках американский ПЗРК "Джавелин", с помощью которого военнослужащие ВСУ уничтожают роSSийскую боевую технику на фронте.

"Святая Джавелин" была создана рядом с другим большим муралом на доме на Антонова, 7, который ранее нарисовали в честь летчика Франко.