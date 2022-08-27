Влад Яма зі США показав літніх батьків, які залишилися під обстрілами у Запоріжжі: "Підтримували мене у всьому"

Влад Яма зі США показав літніх батьків, які залишилися під обстрілами у Запоріжжі: "Підтримували мене у всьому"

Суддя "Танців з зірками" Влад Яма привітав батьків із "золотим" весіллям із закордону та пообіцяв разом відзначити незабаром.

Відомий український танцюрист та суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма привітав маму з татом із роковинами весілля. Літні батьки танцюриста перебувають у рідному Запоріжжі, а ось сам Яма з дружиною та сином втік з України до США і досі не повертається назад.

У себе в Інстаграм суддя шоу "Танці зі зірками" розмістив зворушливе привітання для тата з мамою. Він зазначив, що батьки живуть у шлюбі 50 років та відзначають «золоте» весілля.

"Неймовірний приклад для кількох поколінь! Скільки історій, розмов, подій... Дякую, що підтримували мене у всьому і витрачали на танці гроші, яких не було", - звернувся до рідних танцюрист.

Також Влад розповів, які плани були у нього та батьків на святкування річниці та пообіцяв, що вони незабаром обов'язково реалізуються.

влад яма, скрін

"Сьогодні ми планували разом святкувати на Бірючому острові, але хтось прийшов на чужу землю, щоб когось "рятувати"... Напевно, обіцяю!" – запевнив Яма.


Ирина Юрченко, politeka.net





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