Повені в Індії та Бангладеш залишили мільйони людей без даху над головою, 18 людей загинули

Повені в Індії та лісові пожежі в Європі за екстремально високих температур стають чи не нормою. Клімат Землі змінюється швидше, ніж передбачалося, інформує ZN.ua.

Повені в Індії та Бангладеш залишили мільйони людей без даху над головою, 18 людей загинули
© Кадр YouTube

Для порятунку тисяч людей, які опинилися у безвихідному становищі через сильні повені, що обрушилися на північний схід Індії та Бангладеш, довелося залучати армію. Мільйони будинків затоплено, транспортне сполучення порушено, повідомляє AP NEW S.

В індійському штаті Ассам внаслідок повеней загинули щонайменше дев'ять людей, а житла 2 мільйонів людей пішли під воду. Їм нема де жити і нема де приготувати собі їжу. Ще 9 людей загинуло від ударів блискавок.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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