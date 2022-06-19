Повені в Індії та Бангладеш залишили мільйони людей без даху над головою, 18 людей загинули

Для порятунку тисяч людей, які опинилися у безвихідному становищі через сильні повені, що обрушилися на північний схід Індії та Бангладеш, довелося залучати армію. Мільйони будинків затоплено, транспортне сполучення порушено, повідомляє AP NEW S.

В індійському штаті Ассам внаслідок повеней загинули щонайменше дев'ять людей, а житла 2 мільйонів людей пішли під воду. Їм нема де жити і нема де приготувати собі їжу. Ще 9 людей загинуло від ударів блискавок.