Украинские студенты смогут уехать за границу во время войны

Украинские студенты призывного возраста, которые во время военного положения учатся в учебных заведениях за пределами Украины, смогут продолжить обучение и выезжать за границу. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как студентам уехать из Украины в период войны и мобилизации

Ведомство совместно с Государственной пограничной службой Украины и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины подготовили разъяснительную инфографику. Указано, что студентам нужно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства или учета.

Обратившимся следует сделать соотвествующую запись в военно-учетном документе о предоставлении отсрочки от призыва за мобилизацией. Также необходимо получить разрешение на пересечение границы от руководителя центра.

Как студентам уехать из Украины в период войны и мобилизации

При выезде при себе нужно иметь разрешение на пересечение границы, документ, который подтверждает обучение в учреждении, разрешение на пересечение границы от руководителя территориальный центр комплектования и соцподдержки, а также военно-учетный документ с записью об отсрочке от призова по мобилизации.

Напомним, украинцы широко обсуждали возможность получения повесток о мобилизации в приложении "Дия". Стало известно, будут ли они приходить туда на самом деле.


Ловіцька Леся, Тудей

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