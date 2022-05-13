Украинские студенты смогут уехать за границу во время войны

Украинские студенты призывного возраста, которые во время военного положения учатся в учебных заведениях за пределами Украины, смогут продолжить обучение и выезжать за границу. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Ведомство совместно с Государственной пограничной службой Украины и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины подготовили разъяснительную инфографику. Указано, что студентам нужно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства или учета.

Обратившимся следует сделать соотвествующую запись в военно-учетном документе о предоставлении отсрочки от призыва за мобилизацией. Также необходимо получить разрешение на пересечение границы от руководителя центра.

При выезде при себе нужно иметь разрешение на пересечение границы, документ, который подтверждает обучение в учреждении, разрешение на пересечение границы от руководителя территориальный центр комплектования и соцподдержки, а также военно-учетный документ с записью об отсрочке от призова по мобилизации.

Напомним, украинцы широко обсуждали возможность получения повесток о мобилизации в приложении "Дия". Стало известно, будут ли они приходить туда на самом деле.