В россии не могут обуздать пожары, огонь уничтожил сотни домов: опубликовано новое видео

В россии не могут обуздать пожары, огонь уничтожил сотни домов: опубликовано новое видео

В Красноярском крае от пожаров уже пострадало более 1200 человек, есть погибшие.

РоSSия продолжает гореть. В связи с резким ухудшением погоды, сильным порывистым ветром в 60 населенных пунктах Красноярского края из-за короткого замыкания электропроводок возникли пожары. Об этом сообщают местные СМИ, а Телеграмм-каналы публикуют кадры.

Огонь уничтожил 827 строений, в том числе 518 жилых домов, нежилые постройки, девять социальных учреждений. Погибли восемь человек.

По последней информации спасатели боролись с лесным пожаром возле деревни Сизая Красноярского края всю ночь с 11 по 12 мая, однако угроза распространения огня на жилые дома сохраняется.

В Красноярском крае от пожаров уже пострадало более 1200 человек. Здесь, а также в Иркутской и Кемеровской областях россии общая площадь пожаров превысила 65 тысяч квадратных метров. РоSSия еще раз показала, что так называемое "сверх" государство даже пожар потушить не может.


Александра Павленко, politeka.net

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