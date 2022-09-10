Потужна пожежа охопила ТЦ у росії, вогонь перекинувся навіть на парковку: подробиці та кадри з місця

Нова масштабна вогняна НП сталася в росії — в Уфі спалахнув великий торговий центр.

Пожежа в ТЦ «Меркурій» розпочалася у п'ятницю, 9 вересня, близько 20 години – будівлю дуже швидко охопив вогонь. Люди почали виходити з ТЦ та рятувати свої товари.

Полум'я швидко розрослося на 1500 квадратів і перекинулося на парковку. Рятувальники надали пожежі третій ранг, її гасили 78 осіб та 28 одиниць техніки.

За інформацією МНС, усіх відвідувачів та співробітників магазинів було евакуйовано, проте, за словами очевидців, з будівлі продовжували виходити люди. Поки що відомо про одного постраждалого пожежника.

Раніше в Митищах Московської області сталася сильна пожежа в одному із торгових центрів.

Як повідомляли російські ЗМІ, пожежа спалахнула у ТЦ «М-юні». При цьому пожежним рятувальникам довго не вдавалося зупинити розповсюдження вогню, внаслідок чого, судячи з кадрів, полум'я практично знищило будівлю. Усіх відвідувачів та працівників було евакуйовано.

За словами співробітників ТЦ, пожежа могла початися через те, що на даху курили.