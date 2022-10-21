Вогонь охопив монастир УПЦ МП: кадри з місця події

Вогонь охопив монастир УПЦ МП: кадри з місця події

На Закарпатті загорівся монастир УПЦ московського патріархату.

Про це повідомляють у ДСНС Закарпатської обалсті.

У селі Колодне на Закарпатті сталася пожежа у Покровському чоловічому монастирі УПЦ МП. За попередніми даними рятувальників, займання виникло в одній із келій. Площа загорання – 300 кв. метрів. Пожежники працюють на місці вже понад дві години. Постраждалих немає.

На даний час до ліквідації пожежі залучено шість пожежних розрахунків від підрозділів оперативно-рятувальної служби та місцевих пожежних команд. О 15:30 займання на площі орієнтовно 300 кв.м. вдалося локалізувати. Ліквідація пожежі триває. За попередніми даними, постраждалих немає.


Алексей Ионов, politeka.net





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