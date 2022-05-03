Жители РоSSии не смогут проголосовать за понравившегося участника песенного конкурса «Евровидения», который 10 мая стартует в Турине, сообщают росСМИ . Это связано с тем, что страну-агрессора отстранили от участия в конкурсе в этом году.

«Голосование во время соревнования возможно только из стран, которые в нем участвуют. РоSSия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории», - заявил исполнительный продюсер «Евровидения» Клаудио Фазуло.