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2022-05-03
РоSSияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения-2022»
РоSSию отстранили от участия в конкурсе в этом году из-за вторжения в Украину, а значит, и голосовать она не сможет, информирует
РоSSия не сможет голосовать на "Евровидении-2022"© EBU
Жители РоSSии не смогут проголосовать за понравившегося участника песенного конкурса «Евровидения», который 10 мая стартует в Турине, сообщают
«Голосование во время соревнования возможно только из стран, которые в нем участвуют. РоSSия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории», - заявил исполнительный продюсер «Евровидения» Клаудио Фазуло.
Фаина Ваулина, ZN.ua