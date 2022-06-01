"Снимают, подтанцовывают": украинская "Червона калина" уже гремит под стенами Кремля, видео

"Снимают, подтанцовывают": украинская "Червона калина" уже гремит под стенами Кремля, видео

Неизвестный мужчина исполнил гимн сечевых стрельцов на фоне стен московского Кремля.

Соответствующее видео молниеносно распространилось по соцсетям и телеграм-каналам.

«Наша «Червона калина» уже звучит под стенами Кремля», - говорится в комментарии к видео.

Напомним, украинская песня времен Богдана Хмельницкого авторского происхождения «Червона калина» в обработке и текстовой версии Степана Чарнецкого стала гимном Украинских сечевых стрельцов. Известна в нескольких вариантах. Пели ее также и в подразделениях УПА.

По свидетельству Степана Чарнецкого, мелодию подобрал он сам. Впрочем некоторые музоковеды считают ее народной, утверждая, что это мотив песни «Ой, зацвіла червона калина над криницею».

По другой ниформации, музыку написал известный композитор, автор многих стрелецких песен Михаил Гайворонский.

В 2022 году песня песня получила новую жизнь после исполнения Андрея Хливнюка в первые дни роSSийского вторжения и ее кавер-версии в исполнении культовой группы «Пинк Флойд» под названием «Hey, Hey, Rise Up!».

В комментариях к видео об исполнении музыки под Кремлем украинцы отмечают, что россияне явно не знакомы ни с историей песни, ни с тем, какое огромное значение она имеет в эти дни- когда украинский народ мужественно борется с рашистской ордой. Другие высказывают волнение за музыканта, которому правоохранители могут не простить такой смелости.

«Тупенькие, не понимающие, какой силы мелодия звучит, баранчики снимают, подтанцовывают», «За паребриком мозги не такие... лишняя хромосома.. если по ящику не говорили, не на что обращать внимание...», «Страшновато за дядьку как-то», «Интересно, как долго он продержался? До первого "стукача"...».

В свою очередь президент Владимир Зеленский назвал страшную цифру ежедневных потерь ВСУ в войне против рашистов.


Катерина Петренко, politeka.net

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