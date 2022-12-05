За методичками Кремля: у США невідомі розстріляли підстанцію, знеструмивши весь округ

У США в окрузі Мур (Північна Кароліна) оголосили надзвичайний стан - невідомі ввечері 3 грудня атакували підстанції і знеструмили понад 45 тисяч людей, інформує Апостроф.

Про це повідомили в Wsoc-TV.

На електромережу округу Мур було скоєно навмисну атаку, яка спричинила відключення електроенергії. Станом на понеділок ще понад 33 тисячі американців залишаються без світла, починаючи з вечора суботи. У зв'язку з серйозними пошкодженнями для більшості споживачів електроенергію повернуть лише до четверга.

За словами шерифа Ронні Філдса, невідомі стріляли з вогнепальної зброї й вивели з ладу дві підстанції в окрузі Мур, однак поки що не з'ясовано, чи був це внутрішній тероризм, і не виявлена мотивація зловмисників.

Унаслідок надзвичайного стану через відключення електроенергії депутати округу ввели комендантську годину з 21:00 до 05:00.

"Я ціную швидку реакцію місцевих і державних служб реагування на надзвичайні ситуації в окрузі Мур, щоб захистити громадську безпеку та співпрацювати з Duke Energy для відновлення електропостачання. Подібна атака на критично важливу інфраструктуру є серйозним навмисним злочином, і я очікую, що державні та федеральні органи влади проведуть ретельне розслідування та притягнуть винних до відповідальності. В окрузі Мур є сильні та активні громади, і штат продовжуватиме надавати допомогу в транспорті та громадській безпеці", - резюмував губернатор штату Північна Кароліна Рой Купер.


Ліза Бровко, Апостроф





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