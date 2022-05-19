Жена "Холостяка" Добрынина подняла пижаму и показала, чем ей помогает муж: "Весь день ношу корсет..."

даша квиткова

Даша пожаловалась на здоровье.

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - победительница шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным, всего пару дней назад она вернулась вместе с мужем и сыном домой, где они не были с 24-го февраля. Девушка начала сразу показывать, как теперь смотрит за собой уже в родных стенах.

Тем не менее, ее проблема со здоровьем остается с периода беременности. Дело в том, что Даша уже давно жалуется на проблемы со спиной и поэтому теперь мужу даже приходится ей помогать делать специальный массаж.

Поэтому Квиткова без прикрас показала, как за ней ухаживает Добрынин, пока она отдыхает после насыщенного дня.

"Весь день ношу корсет, ибо спина умирает, а потом прошу сделать такой массаж, так как спина умирает" - говорит Даша.

Ранее мы также писали, что Даша и Никита вместе с проекта "Холостяк". Тогда, после каждого выпуска, Даша присутствовала на пост-шоу, где нередко девушки устраивали скандалы. Квиткову критиковали за ее двусмысленное поведение. Она решила вспомнить один из сложнейших дней, прожитых во время шоу.

К слову, о нем Квиткова вспоминает крайне редко и не любит вспоминать тот период времени:

«Помню самый жесткий выпуск пост-шоу, где я рыдала шесть часов без перерыва. Только потому, что в тот момент все было не так, как я видела потом на пост-шоу» - рассказала Квиткова.


Дарина Силина, politeka.net

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