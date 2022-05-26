"В своем приходе командуйте": скандал вокруг "Святой Джавелины" набирает обороты

Церковь резко выступила против нового мурала в украинской столице «Святая Джавелина».

Свой протест религиозные деятели выразили президенту Украины Владимиру Зеленскому и мэру Киева Кличко, пишет Politeka.net.

В обращении указывается, что стены многоэтажек в столице являются не частной галереей, а публичным пространством.

"Поэтому при создании новейших художественных продуктов на них просим соблюдать нормы украинского законодательства, которое обязывает с должным уважением относиться к религиозным убеждениям членов украинского общества" – говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что представители церкви выражают «категорическое невосприятие и протест таким выражениям публичного псевдоискусства, которые используют религиозные чувства и символы как объект пародии».

В Сети разгорелась бурная дискуссия вокруг нового мурала и возмущения в Совете Церквей. При этом большинство выступают за сохранение Святой Джаелины.

«Если кому-то не нравится - могут не смотреть», «Этот мурал очень нужен – это вера в нашу победу», «Хм... странно...Церковь причисляет к лику святых людей, абсолютно того не заслуживающих: садистку мать Терезу, Николая ІІ и др. А это просто художественный образ, который ни на что не претендует», «Альооо, это что икона или что? Это рисунок (искусство), где вы тут видите унижение религийно верующих людей!? (Це жах, як можно поєднувати такі речі) Это же какие вещи? Не вижу в этом рисунке ничего плохого. Я как атеист и в большей степени реалист. Понимаю, что кому-то вера во что-то нужна, но я скажу лишь одно, не трогайте искусство», «Когда это церковь начала командовать парадом. В своем приходе командуйте», «Это ведь не Дева Мария с джавелином. Это просто образ женщины-матери, или даже нашей обороняющей нас. Как это связано с религией?».

Однако у некоторых возмущение Церкви нашло отклик.

«Не нужно вкладывать в руки Святых какое-либо оружие. Человек действительно с Богом в сердце и душе с этим согласится. Этот мурал выглядел бы гораздо лучше, как бы у Святой был в руках голубь мира или что-то вроде. Так может его перерисовать». «Я согласен, хватит войну рисовать».