В Киеве пахнет паленым: вокруг города горят торфяники
Жителей города просят поплотнее закрывать окна.
Запах гари и ухудшение качества воздуха в Киеве связаны с пожарами в лесах и на торфяниках Киевской области,
В частности, утром задымленность наблюдалась в Святошинском, Оболонском и Подольском районах Киева.
«Это связано с продолжающейся ликвидацией пожаров в экосистемах Киевской области. В частности, тлеют торфяники в Бучанском районе. Также локализовали очаги лесных пожаров возле нескольких деревень Бучанского района. Там сейчас тлеет травяной настил», - сообщил Кличко.
В то же время, тушение пожаров в экосистеме затруднено возможность заминирования территорий, поэтому подъездные пути для работы пожарно-спасательных служб сначала должны обследовать пиротехники ГСЧС.