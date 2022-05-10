В Киеве пахнет паленым: вокруг города горят торфяники

Запах гари и ухудшение качества воздуха в Киеве связаны с пожарами в лесах и на торфяниках Киевской области, сообщил мэр города Виталий Кличко и призвал плотно закрывать окна в помещениях и без необходимости не находиться на улице.

В частности, утром задымленность наблюдалась в Святошинском, Оболонском и Подольском районах Киева .

«Это связано с продолжающейся ликвидацией пожаров в экосистемах Киевской области. В частности, тлеют торфяники в Бучанском районе. Также локализовали очаги лесных пожаров возле нескольких деревень Бучанского района. Там сейчас тлеет травяной настил», - сообщил Кличко.

В то же время, тушение пожаров в экосистеме затруднено возможность заминирования территорий, поэтому подъездные пути для работы пожарно-спасательных служб сначала должны обследовать пиротехники ГСЧС.