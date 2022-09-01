Під Бучею горять торфовища - місто затягнуло димом: фото

Під містом Буча Київської області горять торфовища у селі Михайлівка-Рубежівка. Околиці затягнуло димом.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, пише "Бучанський район Київщина", інформує Апостроф.

До гасіння загоряння торфовищ залучено рятувальників ДСНС.

Дим затягнув і Бучу, місто - наче в тумані. Ось що бачать жителі Бучі зі своїх вікон із ранку 1 вересня:

Як повідомляв "Апостроф", у Вишгородському районі Київської області біля села Зелена Поляна нещодавно трактор під час збирання врожаю наїхав на вибуховий предмет та підірвався. Водій вижив, отримавши тілесні ушкодження. Незважаючи на деокупацію, небезпека вибухів зберігається.


Олена Руденко, Апостроф





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