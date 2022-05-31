Kalush Orchestra показали режиссерскую версию клипа Stefania о женщинах и детях на войне: видео

Победители "Евровидения-2022" группа Kalush Orchestra, которая недавно продала хрустальный микрофон песенного конкурса ради помощи ВСУ, презентовала новую версию клипа на песню "Стефания". На видео женщины-военные в разрушенных городах забирают детей из горящих и разбомбленных домов, отводят их к мамам, информирует Апостроф .

О выходе режиссерской версии Олег Псюк сообщил в своем блоге в Instagram, прикрепив ссылку на ролик. Артист отметил, что от первого варианта клип отличается тем, что имеет немного другие кадры.

KALUSH ORCHESTRA "STEFANIA" /DIRCUT/ from max ksjonda on Vimeo.

"Уверен, что все видели клип на песню "Стефания". Предлагаю вам посмотреть его режиссерскую версию. Он немного длиннее и имеет другие кадры", - написал лидер группы.

Материал для видео снимали в городах, разрушенных русскими оккупантами. Съемки видео проходили в апреле через несколько недель после освобождения Киевщины от вражеских войск.

"Это видео было снято в Буче, Ирпене, Бородянке, Гостомеле, городах возле Киева, пострадавших от ужасов роSSийской оккупации. Посвящается отважным людям Украины, матерям, защищающим своих детей, всем, кто отдал жизнь за свободу. Каждому мужчине, женщине, каждому невинному ребенку. У войны в Украине много лиц, но лица наших матерей поддерживают жизнь в наших сердцах в самые темные времена", - рассказывали подробнее о съемках Kalush Orchestra.

Фото: instagram.com/kalush.official

Фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк посвятил эту песню своей маме Стефании, а когда началась война, композиция приобрела много новых смыслов.

"Хотя в песне нет ни слова о войне, у многих песня стала ассоциироваться с мамой Украиной. Более того, общество начало называть ее гимном нашей войны. Но если Стефания теперь гимн нашей войны, я бы хотел, чтобы она стала гимном нашей победы", – сказал исполнитель.

Вот как выглядит официальная версия клипа на песню "Стефания":