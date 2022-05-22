Тысяча и одна сказка: уже 830 аудиорассказов для украинских малышей появились в свободном доступе в сети

Проект для детей от 3 лет сделали бесплатным на период военного положения, информирует ZN.ua.

Тысяча и одна сказка: уже 830 аудиорассказов для украинских малышей появились в свободном доступе в сети
Иллюстрация Карла Офтердингера к сказке "Снежная королева".

Учредители проекта «Аудиосказки на украинском», имеющие цель озвучить для украинских малышей 1001 детское повествование, выложили в свободный доступ уже 830 из них. Решения приняли на фоне широкомасштабной войны, "для тех, кто нуждается в этом больше всего", сообщили Читомо одни из создателей замысла Эдуард Приступа и Таиса Паращук.

Над записью работали профессиональные актеры озвучивания и дубляжа. Львиная доля из басен также сопровождаются музыкальным оформлением с участием отечественных музыкантов и композиторов.

«Каждая сказка – это отдельное театральное действо, потому что голос актера погружает слушателя в волшебный мир с множеством вымышленных персонажей, или всеми известными и любимыми героями», — отметила Паращук.


Оксана Коваль, ZN.ua

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