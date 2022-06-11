Жительница Ирпеня помогала оккупантам мародерить: появились фото "трофеев"

Жительница Ирпеня помогала оккупантам мародерить: появились фото

Женщина в период временной оккупации города Ирпень вместе с вооруженными роSSийскими военными заходила на частную территорию местных жителей и похищала вещи.

Об этом сообщили в пресслужбе Национальной полиции.

Отмечается, что жительница Ирпеня «наводила» оккупантов на дома состоятельных семей и вместе с ними разграбляла их дома. Во время обыска у нее изъяты вещи, свидетельствовавшие о ее приверженности «русскому миру», и похищенное имущество местных жителей.

У нее дома следователи изъяли вражескую символику, а также похищенные вещи — бытовую и компьютерную технику, велосипеды, мобильные телефоны, ювелирные изделия, одежду и даже коллекционный алкоголь и духи.

«Во время общения со следователями женщина придумала историю о том, что соседи передали ей эти вещи на хранение. Однако даже во время обыска люди, которые были привлечены как понятые, узнали свои похищенные во время оккупации вещи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей, в частности из-за конфликтов с соседями и совершения домашнего насилия над своей матерью.


Алексей Ионов, politeka.net





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