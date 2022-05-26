"Шоуменам законы не писаны": Горбунова распекли в сети за пересечение границы

Юрий Горбунов

Телеведущий показал, как они с женой выступали на Каннском кинофестивале и получил критику от украинцев за пересечение границы.

Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов вместе с женой Катей Осадчей побывали на Каннском кинофестивале. Пара стала ведущими благотворительного вечера в рамках фестиваля, на котором собирали средства для помощи украинской армии. Кроме того, они рассказывали присутствующим о том, что делает роSSийская армия в Украине. Кадры с мероприятия Горбунов показал в своем Instagram.

"Как член Совета Госкино, имел честь, вместе с @kosadcha, быть ведущим Благотворительного вечера «StandWihtUkraine», в рамках Каннского кинофестиваля, при поддержке Госкино и Сообщества украинских продюсеров! Цель благотворительного вечера – сбор средств на поддержку Украины и украинского кино! А также еще раз рассказать европейским киноэлитам обо всех бесчинствах, совершенных рашистами в Украине! На Благотворительном аукционе собрано более 50 тысяч евро. Среди лотов-картины известнейшего украинского художника Ивана Марчука. Важная работа сделана, пора возвращаться домой!", - рассказал Юрий в подписи к публикации.

Однако в комментариях к его посту разгорелась бурная дискуссия, ведь многие украинцы возмущены тем, что мужчин-знаменитостей выпускают за границу.

"Я тоже хочу, чтобы мой муж и мой зять уехали из Николаева. Как это сделать Катю и Юра?", "Нормально Юра с Екатериной скатались в Канны за государственный счет", "Вот интересно, как он уехал за границу. Или может для него законы не писаны?", "Я так понимаю, что шоумена законы не писаны, пока обычных украинцев мобилизуют в вооруженные силы", "У наших звезд просто красная дорожка за рубеж", - пишут в комментариях.


Галина Струс, politeka.net

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