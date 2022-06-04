Онуфрийчук из "Танців з зірками" не стала скрываться и пожаловалась на травлю в сети: "Буду продолжать!"

Иванна рассказала о неприятном.

Популярная украинская телеведущая, ведущая шоу "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук недавно вышла замуж и начала жить на две страны – Украину и Швейцарию. Вместе с мужем девушка поддерживала беженцев, освещала ситуацию в Украине и не раз рассказывала о проблемах граждан.

Также в этот раз Иванна рассказала, многие видео блокирует Инстаграм из-за жалоб - недовольные россияне часто помечают видео с пострадавшими украинцами, чтобы модераторы заблокировали страницу артистки.

Многие звезды украинского шоу-бизнеса столкнулись с травлей и Онуфрийчук не исключение.

«Дело в том, что у меня, как у публичного человека в Украине и других звезд есть большая вероятность потери собственной страницы. Но я буду продолжать говорить, пока буду иметь такую возможность. На всякий случай, ищите меня на дополнительной странице. Если потеряю доступ здесь, то буду там" – честно признается Онуфрийчук.

Также Иванна показала милые фото в патриотичном образе, а также рассказала о своих переживаниях на сотый день войны.

Перед камерой телезвезда появилась в джинсах и белой футболке с надписью: "Все буде Україна", а также небольшим сине-голубым флагом.