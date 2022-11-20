75-річна королева Камілла провела урочистий прийом у Букінгемському палаці

Королева-консорт Камілла провела урочистий захід у Букінгемському палаці, на якому з'явилася у стильній темно-синій сукні-пальті з розширеними рукавами та брошкою на лівому плечі. Доповнила свій образ Її Величність сережками з перлами, витонченими браслетами та ідеальним укладанням.

Стильна сукня-пальто та витончені прикраси: 75-річна королева Камілла провела урочистий прийом у Букінгемському палаці

Камілла влаштувала прийом для переможців конкурсу есе Королівської Співдружності. Талановиті письменники були нагороджені за участь у конкурсі грамотами з рук Королеви.

Стильна сукня-пальто та витончені прикраси: 75-річна королева Камілла провела урочистий прийом у Букінгемському палаці

Дружина короля Чарльза ІІІ вимовила вступну промову з трибуни, в якій похвалила свою свекруху, королеву Єлизавету II, сказавши, що вона та король Чарльз III отримали велику втіху від послань зі співчуттями, які були зроблені по всьому світу.

"За останні кілька місяців мій чоловік і я черпали величезну втіху в повідомленнях зі співчуттями, які ми отримували і продовжуємо отримувати з усіх кінців світу. Вони нагадали нам, що письмове слово має унікальну здатність пов'язувати, зцілювати, заспокоювати і вселяти надію навіть посеред горя", - сказала Камілла.

Стильна сукня-пальто та витончені прикраси: 75-річна королева Камілла провела урочистий прийом у Букінгемському палаці

Після виступу королеви було зачитано уривки з деяких творів, які перемогли на конкурсі.

Королівський конкурс есе для країн Співдружності – це найстаріший міжнародний літературний конкурс в Британії. Він був заснований у 1883 році, щоб сприяти розвитку грамотності та творчим навичкам молоді країн Співдружності.

Стильна сукня-пальто та витончені прикраси: 75-річна королева Камілла провела урочистий прийом у Букінгемському палаці

У конкурсі 2022 року взяли участь рекордні 26 322 особи, а переможцями та призерами стали учасники з Нової Зеландії, Австралії, Великобританії та Індії.

Раніше повідомлялося, що 75-річна королева-консорт Камілла вийшла у світ разом із Чарльзом ІІІ у своїй улюбленій сукні із зображенням пір'я.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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