Alyosha розкритикувала життя в США, куди втекла від війни: прийом лікаря 500 доларів

Alyosha розкритикувала життя в США, куди втекла від війни: прийом лікаря 500 доларів

Українська співачка Alyosha, яка після початку повномасштабної війни поїхала з трьома дітьми до США, категорично не хотіла залишитися там жити.

В інтерв'ю для YouTube-каналу "Люкс ФМ" артистка пояснила, що саме не подобається їй у цій країні та повідомила, коли повернеться Україну.

Від життя в США Олена, м'яко кажучи, не в захваті. Оформленням виплат для українців, які втекли від війни, вона не займалася, а медичну страховку держава дала лише на 9-річного сина Романа, який є американським громадянином.

«Мені не подобається життя в Америці. Мені не подобаються тутешні правила, цей статут такий американський всього, мені не подобається їжа, мені не подобаються ціни, не подобаються всі ці проблеми і складності, щоб просто потрапити на консультацію до лікаря, наприклад. Я не маю 500 доларів, щоб заплатити за консультацію ЛОРа, який мені просто подивиться в горло і скаже: "У вас все нормально". Мені не подобається, що тут немає доріжок, просто просто ходити, гуляти, тут просто скрізь одні машини. До іншого міста, це нереальних коштів треба заплатити. Доїхати з аеропорту – я ніколи не переводила у гривні, і коли зрозуміла, що я півгодини їхала з аеропорту до Нью-Джерсі, я заплатила три з половиною тисячі гривень… Півгодини їхала !Ну де я тут такі гроші маю заробити?", - розповіла зірка.

Alyosha додала, що збирається із сім'єю додому після Нового року.


Ирина Юрченко, politeka.net





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