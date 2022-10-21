Прийомна донька Потапа в міні похвалилася результатами тренувань у спортзалі: фото

Дочка Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова показала фігуру в міні, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Наташа Горова - прийомна дочка Олексія Потапенка (Потапа) від шлюбу з Іриною Горовою, з якою зірка прожив з 99-го до 2014 року. Також зіркова пара має спільного сина Андрія. Зірка після розлучення зберіг добрі стосунки з дітьми та самою Іриною, з якою володіє спільним продюсерським центром. А нещодавно Олексій розповідав, як допомагав із вивозом сім'ї після 24 лютого.

Не забуває Наташа і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Горова поділилася фотографією, де позувала в топіці та лосинах. Зірка стояла перед дзеркалом у спортзалі, демонструючи фігурку. Варто зазначити, що Наталя нещодавно вийшла заміж за мусульманина.

Дочка Горової під час війни також допомагає українським тваринам. Зірка волонтер, збираючи гроші на їжу для тварин.