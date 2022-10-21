Прийомна донька Потапа в міні похвалилася результатами тренувань у спортзалі: фото

наташа Горова

Дочка Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова показала фігуру в міні, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Наташа Горова - прийомна дочка Олексія Потапенка (Потапа) від шлюбу з Іриною Горовою, з якою зірка прожив з 99-го до 2014 року. Також зіркова пара має спільного сина Андрія. Зірка після розлучення зберіг добрі стосунки з дітьми та самою Іриною, з якою володіє спільним продюсерським центром. А нещодавно Олексій розповідав, як допомагав із вивозом сім'ї після 24 лютого.

Не забуває Наташа і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Горова поділилася фотографією, де позувала в топіці та лосинах. Зірка стояла перед дзеркалом у спортзалі, демонструючи фігурку. Варто зазначити, що Наталя нещодавно вийшла заміж за мусульманина.

Дочка Горової під час війни також допомагає українським тваринам. Зірка волонтер, збираючи гроші на їжу для тварин.

Наталя Горова


Артём Батечко, politeka.net





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