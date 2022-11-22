У Києві 5-річна дитина добу провела в "пекельній" квартирі: подробиці та фото

У столиці соціальні працівники та ювенальні поліцейські вилучили із родини 5-річного хлопчика, які майже добу нічого не їв.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Так, під час перевірки житлово-побутових умов у сім'ях Шевченківського району Києва, правоохоронці знайшли дитину, яка перебувала без нагляду дорослих, а у будинку було дуже брудно, інформує Апостроф .

Крім того, під час рейду "Діти вулиці" правоохоронці відвідали п'ять сімей, які перебувають на соціальних обліках.

Начальник сектору ювенальної превенції Шевченківського управління поліції Сергій Сірак повідомив про те, що поліцейські разом із працівниками служби у справах дітей перевірили житлово-побутові умови проживання сімей та за результатами перевірки склали відповідні акти.

В одній з адрес виявили 5-річного хлопчика, який перебував удома без нагляду дорослих. Правоохоронці поспілкувалися з ним і з'ясували, що він нічого не їв відучора, а в будинку був безлад та антисанітарія.

"Ми помістили дитину до лікарні, де її обстежили. Надалі працівники соцслужби вирішуватимуть подальше перебування дитини, а ми ухвалимо відповідне рішення щодо притягнення батьків до відповідальності”, - повідомили правоохоронці.