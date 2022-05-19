Илона Гвоздева вернулась в Украину и показала, что осталось от ее дома под Киевом

Украинская танцовщица и мама двоих детей Илона Гвоздева почти три месяца с начала войны пробыла за границей. Когда Киев стал более-менее безопасным, участница шоу "Танцы со звездами" вернулась на Родину, где, наконец, увидела своего мужа и побывала в своем доме.

Илона Гвоздева вернулась в Украину и показала, что осталось от ее дома под Киевом

В личном аккаунте в Инстаграм Илона Гвоздева опубликовала радостные фото встречи с супругом, показав, как дети были рады обнять папу.

"Вместе. Дома. В Украине. Спасибо всем, кто переживал, поддерживал и поздравлял! Хоть день семьи был 15 мая, у меня официально он был сегодня. Счастлива…" – отметила Илона Гвоздева.

Также артистка опубликовала фото, сделанное на фоне своего дома. О том, что двухэтажный особняк звезды под Киевом пострадал от нападения роSSийских оккупантов, звезда сообщила еще в конце марта. Тогда она опубликовала фото из окна второго этажа, а теперь показала дом с улицы.

"Смелость – это во время войны вернуться к мужу, воссоединить семьи и учиться жить по-новому, несмотря на ни что!!!" – отметила Илона Гвоздева.

Илона Гвоздева вернулась в Украину и показала, что осталось от ее дома под Киевом

На фото можно увидеть, что в доме нет окон, которые, судя по всему, выбило взрывной волной, разрушен забор, изрешечены стены, изуродована крыша, сломан водосток и разрушен забор. Однако нет ничего важнее собственной жизни, которую Илона сберегла своим детям, вовремя приняв решение уехать в безопасное место.

Напомним, солистка KAZKA рассказала о разрушенном россиянами доме в Ирпене: “Забрали батареи, машину побили топором“.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
19-летняя Александра погибла в бою с оккупантами: "Мечтала стать..."19-летняя Александра погибла в бою с оккупантами: "Мечтала стать..."
Мы покажем благодарность поступками: Тарабарова обратилась к полякам после скандала с оценкамиМы покажем благодарность поступками: Тарабарова обратилась к полякам после скандала с оценками
"Все как-то резко оборвалось": ушел из жизни скандально известный одессит"Все как-то резко оборвалось": ушел из жизни скандально известный одессит
Анна Неплях впервые показала своего тайного ухажераАнна Неплях впервые показала своего тайного ухажера
Ирина Федишин назвала представителей ЛГБТ грешникамиИрина Федишин назвала представителей ЛГБТ грешниками
Блок рекламы


Похожие новости
Анна Неплях впервые показала своего тайного ухажераАнна Неплях впервые показала своего тайного ухажера
Гвоздева из "Танців з зірками" призналась, на какой шаг ради мужа пошла во время войны: "Не смотря ни на что..."Гвоздева из "Танців з зірками" призналась, на какой шаг ради мужа пошла во время войны: "Не смотря ни на что..."
Настоящая красотка: бывшая жена Дзидзьо Slavia в необычном образе показала, где она сейчасНастоящая красотка: бывшая жена Дзидзьо Slavia в необычном образе показала, где она сейчас
Хочу увидеть мужа: Оля Полякова заговорила о возвращении в УкраинуХочу увидеть мужа: Оля Полякова заговорила о возвращении в Украину
Отдал жизнь за Украину: пал командир роты белорусского батальона, появились детали трагедииОтдал жизнь за Украину: пал командир роты белорусского батальона, появились детали трагедии
Бабкин признался, почему не ушел защищать Украину: "Я рвался взять оружие..."Бабкин признался, почему не ушел защищать Украину: "Я рвался взять оружие..."
Kalush Orchestra победили на "Евровидении-2022": как Европа голосовала за УкраинуKalush Orchestra победили на "Евровидении-2022": как Европа голосовала за Украину
Кинг снова поддержал Украину: Путин думал, что имеет дело с болонкой, а столкнулся с росомахойКинг снова поддержал Украину: Путин думал, что имеет дело с болонкой, а столкнулся с росомахой
В жилых домах Николаева начали возобновлять водоснабжениеВ жилых домах Николаева начали возобновлять водоснабжение
Шкаф оторвали от стены: Ирина Билык рассказала, что оккупанты творили в ее доме под КиевомШкаф оторвали от стены: Ирина Билык рассказала, что оккупанты творили в ее доме под Киевом
Последние новости
Подгружаем последние новости