Илона Гвоздева вернулась в Украину и показала, что осталось от ее дома под Киевом

Украинская танцовщица и мама двоих детей Илона Гвоздева почти три месяца с начала войны пробыла за границей. Когда Киев стал более-менее безопасным, участница шоу "Танцы со звездами" вернулась на Родину, где, наконец, увидела своего мужа и побывала в своем доме.

В личном аккаунте в Инстаграм Илона Гвоздева опубликовала радостные фото встречи с супругом, показав, как дети были рады обнять папу.

"Вместе. Дома. В Украине. Спасибо всем, кто переживал, поддерживал и поздравлял! Хоть день семьи был 15 мая, у меня официально он был сегодня. Счастлива…" – отметила Илона Гвоздева.

Также артистка опубликовала фото, сделанное на фоне своего дома. О том, что двухэтажный особняк звезды под Киевом пострадал от нападения роSSийских оккупантов, звезда сообщила еще в конце марта. Тогда она опубликовала фото из окна второго этажа, а теперь показала дом с улицы.

"Смелость – это во время войны вернуться к мужу, воссоединить семьи и учиться жить по-новому, несмотря на ни что!!!" – отметила Илона Гвоздева.

На фото можно увидеть, что в доме нет окон, которые, судя по всему, выбило взрывной волной, разрушен забор, изрешечены стены, изуродована крыша, сломан водосток и разрушен забор. Однако нет ничего важнее собственной жизни, которую Илона сберегла своим детям, вовремя приняв решение уехать в безопасное место.

Напомним, солистка KAZKA рассказала о разрушенном россиянами доме в Ирпене: “Забрали батареи, машину побили топором“.