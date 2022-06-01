Во время спектакля в Москве Лию Ахеджакову забрызгали перцовым баллончиком

На Лию Ахеджакову в Москве распылили перцовый баллончик. 83-летняя актриса рассказала, что инцидент произошел в театре "Современник", где она играет главную роль в спектакле "Игра в Джин".

"Показывали спектакль "Игра в Джин" в "Современнике", и на меня распылили перцовый баллончик. Какой-то неадекват это сделал. Уж не знаю, чем там я ему помешала. А может быть даже и из-за моей позиции по отношению к войне с Украиной, к президенту РоSSии Владимиру Путину, к правительству, к власти в целом, не знаю... в любом случае, ожидаю от правоохранительных органов здравой реакции на произошедшее и принятия реальных мер для того, чтобы наказать этого человека", - написала Ахеджакова в Instagram, информирует Апостроф .

Фото: https://www.instagram.com/akhedzhakova1938/

Известно, что инцидент произошел во время антракта, а сам нападавший свою вину отрицал.