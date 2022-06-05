Марченко рассказал о драке возле ночного клуба в Одессе: "В то время, как враг наносит по нам ракетные удары..."

Марченко рассказал о драке возле ночного клуба в Одессе: "В то время, как враг наносит по нам ракетные удары..."

В Одессе возле ночного клуба во время комендантского часа произошла драка.

Об этом сообщил в обращении руководитель Одесской ОВА Максим Марченко.

Он призвал соответствующие службы немедленно отреагировать на этот случай:

"В то время, как враг наносит по нам ракетные удары, когда наши защитники гибнут на поле боя, получают ранения, не пуская орду в нашу область, некоторые лица устраивают драки возле ночных клубов, нарушая правила комендантского часа и правила работы, которые установлены для этих заведений. Мы никогда не закрываем глаза на эти случаи".


Алексей Ионов, politeka.net





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