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2022-06-05
Марченко рассказал о драке возле ночного клуба в Одессе: "В то время, как враг наносит по нам ракетные удары..."
В Одессе возле ночного клуба во время комендантского часа произошла драка.
Он призвал соответствующие службы немедленно отреагировать на этот случай:
"В то время, как враг наносит по нам ракетные удары, когда наши защитники гибнут на поле боя, получают ранения, не пуская орду в нашу область, некоторые лица устраивают драки возле ночных клубов, нарушая правила комендантского часа и правила работы, которые установлены для этих заведений. Мы никогда не закрываем глаза на эти случаи".
Алексей Ионов, politeka.net