Могилевская растрогала клипом "Я вдома", снятым в разрушенных оккупантами Буче и Ирпене

Наталья Могилевская выпустила песню "Я вдома" ("Діва-Марія") в день Киева . На следующий день певица презентовала клип, который сняла в разрушенных роSSийскими оккупантами городах Киевской области - Буче, Ирпене и Бородянке, информирует Апостроф .

"Я дома, несмотря на боль и усталость... Как с первых дней жизни, так и с первых дней войны, я была с тобой, мой Киев , пела тебе в метро, делала все возможное и невозможное, как тысячи твоих женщин с тобой все это время. Мы сможем пережить эту войну, мы обязательно увидим парад Победы на твоем Крещатике!", - написала исполнительница.

Выбор локации для клипа Могилевская объяснила тем, что "хочет донести миру все, что там произошло, и запечатлеть это в памяти навсегда".

"Увидев Бучу и Ирпень и весь тот ужас, который оставили после себя оккупанты, я поняла: мы должны запомнить все, что произошло там, на всю жизнь, - объясняет артистка. - Сегодня вы уже не увидите то, что видела я, и те люди, кто водил меня по своим подвалам, кто дарил мне Библию с обломком в обложке, кто хоронил своих родных во дворе, кто передал мне сотни видеодоказательств ужасных преступлений этих нелюдей".

Могилевская отмечает, что Діва-Марія - это обычная женщины из Украины, на судьбу которой выпали слезы, смерть, неописуемая боль, принятие очень непростых решений.

Украинцев до слез растрогала новая музыкальная работа певицы, о чем они написали в комментариях под видео.

"Больно... В одной песне вы выразили то, что чувствуем мы все эти три месяца. И никогда не простим эту войну, не простим все наши слезы и боль. Спасибо за такие глубокие слова. Всем нам мира!", "Просто мурашки от такой песни. До глубины души пронизывают слова", "С самого начала до слез, какие же слова.. Украина моя, держись! Мы победим!", - пишут пользователи.

Фото: Кадр из видео

Текст песни "Я вдома"

Чуєш ці постріли? Прямо у серце летять

Стільки днів поспіль там, наші герої стоять

Стіною, стіною - за наше майбутнє з тобою



Боже, як боляче, думки по колу постійно

Лишила чоловіка, щоб врятувати сина

Діва Марія - звичайна жінка з України



Вільна та непокірна

Душа - рвана та сильна

Я вдома, попри біль і втому

Вільна, буде боліти

Дай нам Бог все прожити

Я вдома, сонце вийде скоро



Пліч о пліч стоїмо, різні, але єдині

Стільки зла скоєно, дикий звір проти людини

Світ усе бачить, а ми ніколі не пробачим



Душать сльози, та я буду співати від болю

Наші герої стоять, й ми встоїмо і з тобою

Стіною, стіною - за наше майбутнє з тобою



Вільна та непокірна

Душа - рвана та сильна

Я вдома, попри біль і втому

Вільна, буде боліти

Дай нам Бог все прожити

Я вдома, сонце вийде скоро



Вільна та непокірна

Душа - (рвана та сильна)

Я (вдома, попри біль і втому)

Вільна, буде боліти

Дай нам Бог це прожити

Я вдома, сонце вийде скоро