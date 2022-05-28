Мы отстроим: Jerry Heil растрогала песней о расстрелянном оккупантами Счастье и самолете "Мрія"
Украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева) выпустила песню "Мрія", которую посвятила легендарному украинскому самолету и городу в Луганской области. Исполнительница отмечает, что роSSийские оккупанты могут "разбомбить Счастье, расстрелять Мечту", но "убить волю им не удастся", информирует
"Песня "Мрія" была написана несколько месяцев назад, - поделилась Яна. - Именно тогда почти подряд россия ударила по нашему городу Счастье и разбила самолет Мрія Ан-225, кодовое имя НАТО которого - КОЗАК! Это так символично! Наше счастье было на нашей земле и мы держали величайшую в мире мечту в небе - мечту о свободе. Но у украинского народа всегда была и будет ВОЛЯ. Она внутри каждого из нас - и это тот духовный фундамент, на котором мы отстроим и новую мечту, и новое счастье. И образно, и буквально".
Украинцев до слез и мурашек растрогала песня, и они стали разбирать ее на цитаты.
"Мурашки просто", "Невероятная песня, очень мощная, спасибо. "Каждый будет жать, что посеял" - Так тому и быть", "Прекрасно, до слез! Все будет Мечта, все будет Украина!", "Душевно, каждое слово затрагивает нотки сердца", "Искренне, чувственно, правдиво и до мурашек... каждый звук и каждое слово прямо в сердце..."но убить волю им не удастся...ибо ангелы волю зовут Украина...". Слава Героям! А тебе спасибо за невероятную песню!", - пишут в комментариях под видео.
Текст песни "Мрія"
Увесь світ дивиться
нмій дім крізь ящик,
І від їх сторіз
тут в бункері трошки краще.
Одним за нас страшно -
Іншим за себе стидно.
Вони дивляться крізь ящик -
по ящику краще видно.
Але якщо є віра, то вистачить сил
На фронті в Мелітополі й в бою в інтернеті.
Знаєш, якщо випаде ядерний пил,
це буде останній сніг на планеті…
Вони можуть розбомбити Щастя,
Вони можуть розстріляти Мрію,
Але вбити волю їм не вдасться!
Кожен буде жати, що посіяв!
Сідайте в літак, застібайте паски
скінчиться зона турбулентної тривоги.
Хоч звір на землі нам наставив пастки,
але небеса - територія Бога!
Палають пологові… від їх порятунку
врятує мама невинну дитину!
І вільне життя народиться в бункері,
бо янголи волю звуть Україна!