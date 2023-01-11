Jerry Heil після падіння в оркестрову яму розповіла, як почувається: "Коли ходжу..."

Співачка Jerry Heil розповіла, як почувається, після падіння в оркестрову яму, поділившись з фанатами.

Як пише Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаєва) – відома українська співачка. А нещодавно зірка давала концерт та впала в оркестрову яму. Після цього Яні довелося лягти лікарню на якийсь час. Як виявилось, Шамаєва зламала одне ребро, через що їй навіть дуже складно співати.

Не забуває Jerry Heil і про Тікток, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Яна показала, як зустріла дитину, яка слухає її музику.

"У ресторані готелю підійшла родина із маленьким сонечком, що росте на цій пісні", - написала Шамаєва на відео.

"Це було так мило. Івано-Франківську, люблю тебе", - написала Яна під відео.

Фанати одразу почали лайкати та писати коментарі, а один із фоловерів вирішити запитати у Яни за здоров'я: "Це дуже мило. Як ти після лікарні?".

Яна відповіла на запитання: "Набагато краще вже, вже майже випрямляю спину, коли ходжу".