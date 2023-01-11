Jerry Heil після падіння в оркестрову яму розповіла, як почувається: "Коли ходжу..."

Jerry Heil, Джеррі Хейл

Співачка Jerry Heil розповіла, як почувається, після падіння в оркестрову яму, поділившись з фанатами.

Як пише Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаєва) – відома українська співачка. А нещодавно зірка давала концерт та впала в оркестрову яму. Після цього Яні довелося лягти лікарню на якийсь час. Як виявилось, Шамаєва зламала одне ребро, через що їй навіть дуже складно співати.

Не забуває Jerry Heil і про Тікток, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Яна показала, як зустріла дитину, яка слухає її музику.

"У ресторані готелю підійшла родина із маленьким сонечком, що росте на цій пісні", - написала Шамаєва на відео.

"Це було так мило. Івано-Франківську, люблю тебе", - написала Яна під відео.

Фанати одразу почали лайкати та писати коментарі, а один із фоловерів вирішити запитати у Яни за здоров'я: "Це дуже мило. Як ти після лікарні?".

Яна відповіла на запитання: "Набагато краще вже, вже майже випрямляю спину, коли ходжу".

@jerryheil

Це було так милоооо? #jerryheil гештег Івано-Франківськ, люблю тебе

? original sound - Jerry Heil


Артём Батечко, politeka.net





Интересные новости
Тіна Кароль змусила німців заспівати українськоюТіна Кароль змусила німців заспівати українською
"Це не мій чоловік": у дружини зірки Квартал 95 урвався терпець"Це не мій чоловік": у дружини зірки Квартал 95 урвався терпець
Влад Яма з "Танців зі зірками", який втік у США, засумував за довоєнним часом: "Був норм..."Влад Яма з "Танців зі зірками", який втік у США, засумував за довоєнним часом: "Був норм..."
Новий штам COVID-19 ще більш заразний і може спричинити нову хвилю пандемії – ВООЗНовий штам COVID-19 ще більш заразний і може спричинити нову хвилю пандемії – ВООЗ
"Може, Квартал 95 скинеться?": Оля Полякова потрапила під хвилю гніву українців"Може, Квартал 95 скинеться?": Оля Полякова потрапила під хвилю гніву українців
Блок рекламы


Похожие новости
Все залишилося в окупованій зоні: Маша Єфросиніна розповіла про бізнес чоловікаВсе залишилося в окупованій зоні: Маша Єфросиніна розповіла про бізнес чоловіка
Осадча жорстко розкритикувала Меладзе після виправдання за слова "Слава Україні": "Після 14 років цей бравий грузин боявся..."Осадча жорстко розкритикувала Меладзе після виправдання за слова "Слава Україні": "Після 14 років цей бравий грузин боявся..."
Зірка Marvel Джеремі Реннер прийшов до тями після аварії і показав фото в лікарняному ліжкуЗірка Marvel Джеремі Реннер прийшов до тями після аварії і показав фото в лікарняному ліжку
"Впала в оркестрову яму": де і у якому зараз стані співачка Jerry Heil"Впала в оркестрову яму": де і у якому зараз стані співачка Jerry Heil
"Вєра, бери Хімарс": Данилко після анонсу концерту Сердючки в росії все пояснив"Вєра, бери Хімарс": Данилко після анонсу концерту Сердючки в росії все пояснив
"Переможець": іноземці бурхливо відреагували на пісню Jerry Heil для Євробачення-2023"Переможець": іноземці бурхливо відреагували на пісню Jerry Heil для Євробачення-2023
"Це підстава": гучний скандал вибухнув після фінала "Голосу країни-12""Це підстава": гучний скандал вибухнув після фінала "Голосу країни-12"
Герой нашого часу: Могилевська розповіла про лікаря з Ізюма, який рятував людей у підваліГерой нашого часу: Могилевська розповіла про лікаря з Ізюма, який рятував людей у підвалі
Jerry Heil оспівала мужність Залужного та непереможність українських захисників: "Це кінець російської імперії"Jerry Heil оспівала мужність Залужного та непереможність українських захисників: "Це кінець російської імперії"
Jerry Heil зустрілася з Alyona Alyona та KOLA, артистки разом заспівали: "Ну просто нова ВІА Гра"Jerry Heil зустрілася з Alyona Alyona та KOLA, артистки разом заспівали: "Ну просто нова ВІА Гра"
Последние новости
Подгружаем последние новости