"Впала в оркестрову яму": де і у якому зараз стані співачка Jerry Heil

З українською співачкою Jerry Heil сталася біда – артистка під час сольного концерту у Тернополі впала в оркестрову яму.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на команду Jerry Heil, зараз спывачка знаходиться пыд наглядом лікарів. Концерт в Івано-Франковську переноситься.

Відомо, що у Jerry Heil, яка впала на бетон з триметрової висоти, струс і перелом ребра.

Артистка розповіла, що коли робила крок у порожнечу, їй здалося, що там є підлога.

«"Далі нічого не пам'ятаю. Не могла навіть згадати імені асистентки", – пояснила свій стан Jerry Heil.

Артистка також запевнила, що вона знаходитсья під наглядом чуових лікарів і закликала батьків не відпускати дітей на сцену.

Колеги Jerry Heil, а також звичайні українці шоковані подією.

«Страшно навіть дивитись на цей момент, добре, що ти прийшла до тями, нехай все заживе швидко», «всеодно не розумію, чому оркестрова яма була відкрита, це ж до біса небезпечно. Варто дізнатися щодо цього у адміністрації місця проведення концерту. Аж жах бере від думки що могло бути щось гірше. Радію, що обійшлось хоч так», «До чого та сцена взагалі відкрита там, що за придурки там???? Просто жах Тернопіль…Яна, швидкого одужання».