Боль не унять: в боях с оккупантами пал сотрудник УЗ, у него остался пятилетний сын

Семье воина экс-коллеги Ступака передали свои соболезнования.

На Донбассе в районе Авдеевки 28 марта произошла трагедия. Так, сражаясь против оккупантов, погиб Артем Ступак, который больше пяти лет проработал электромехаником в филиале "Приднепровская железная дорога" УЗ.

О своем погибшем экс-сотруднике рассказала пресс-служба "Укрзалізниці" в Telegram-канале.

Уточняется, что Артем Ступак поступил на контрактную службу в ВСУ в декабре 2021 года. Его подразделение базировалось на востоке страны. У Героя остался маленький ребенок-дошкольник. Бывшие коллеги описывают мужчину как истинного патриота Украины.

"Немногословный, ответственный Артем отдал жизнь за Украину, за то, чтобы его пятилетний сын жил в свободной стране!" – уточнил в компании.

В УЗ уточнили, что каждая такая потеря – личная боль для всей железной дороги, и ее невозможно унять никакими словами. Семье воина экс-коллеги Ступака передали свои соболезнования.