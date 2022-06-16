Женя Галич в рядах ВСУ попал в больницу и показал фото в палате

Фронтмен украинской рок-группы O.Torvald Женя Галич - один из множества украинских артистов, которые с началом полномасштабной войны сменили музыкальные инструменты на оружие. Музыкант защищает Украину от роSSийских оккупантов в рядах ВСУ. Сейчас певец и боец находится в больнице, однако подробностей о состоянии его здоровья пока нет, информирует Апостроф.

Галич репостнул в своем Instagram "историю" главреда украинского журнала Playboy Влада Иваненко со своей фотографией, сделанной в палате. На снимке Женя в военной форме сидит на больничной койке, приложив к уху ботинок. "Женя Галич временно на больничке, но стиль и уверенность на местах", - гласит подпись на фото.

Фото: instagram.com/jenia_galich

Подробностей он не сообщил, но судя по снимку, видимых повреждений нет. Накануне Галич выкладывал в "сториз" видео из волонтерского центра, где забирает для ребят на фронт аптечки с лекарствами. "Богатство... это ж биткоины", - пошутил музыкант.

Фото: instagram.com/jenia_galich

Женя Галич в первые дни полномасштабной войны записался в территориальную оборону, но ему долгое время не давали в руки автомат. Тогда артист стал заниматься волонтерством, помогая армии. В апреле стремление рокера наконец увенчалось успехом, и теперь он защищает родную землю в рядах Вооруженных сил Украины. Где сейчас воюет лидер O.Torvald - неизвестно.

Фото: instagram.com/jenia_galich


Наталья Лавринец, Апостроф





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