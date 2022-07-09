Був яскравим героєм: у боях із російськими окупантами загинув учасник шоу "Екси"

Учасник другого сезону шоу "Екси" Нового каналу Олександр Стрикаль загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. 28-річний воїн отримав поранення 6 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині, але врятувати його життя не вдалося, інформує Апостроф.

Трагічну новину в Instagram Stories повідомив ведучий проекту про стосунки Олександр Педан. "В боях під Донеччиною загинув учасник шоу "Екси" Саша Стрикаль. Він був дуже яскравим героєм нашої програми, а загинув як справжній герой України. Мої співчуття родині та дружині Світлані", - сказав він.

Фото: instagram.com/pedanos

Педан також нагадав українцям, у чиїх містах не ведуться активні бойові дії, що війна триває і що щодня гинуть герої.

"Як сказав президент, у тилових містах помітна розслабленість, наче війна вже скінчилась. Але ні, вона триває й з кожним днем стає чимраз жорстокішою. Кожного дня ми втрачаємо хоробрих хлопців та дівчат, які воювали за нас із вами. Маємо пам'ятати це і робити все можливе, щоб наблизити нашу перемогу. Навіть якщо у ваших містах, на щастя, спокійно", - наголосив ведучий.

Фото: instagram.com/pedanos

У Олександра залишилася дружина Світлана, з якою він брав участь у реаліті, та півторарічна дочка Єва. Пара була однією з найяскравіших учасників шоу "Екси-2" та стала переможцями за результатами глядацьких голосів. Після проекту життя Сашка та Свєти почало налагоджуватися, вони народили дитину, будували будинок та плани на майбутнє. Тепер чоловік та тато став янголом-охоронцем для своєї сім'ї та героєм для всієї України.

Фото: Новий канал

"Вічна пам'ять. Герої не вмирають. Сашко тепер наш янгол-охоронець. Дорогий Сашуня ми всі тебе любимо і пам'ятатимемо", - написала молода вдова в Instagram.

Фото: instagram.com/lanapogrebniakk


Наталка Лавринець, Апостроф





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