«Без човна – нікуди»: ливень з грозою градом обрушився на Київ, кадри негоди

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Сьогодні, 12 липня, у Києві пройшов ливень з грозою, а подекуди навіть з градом.

Як пише Politeka.net, відповідні кадри активно публікують в соціальних мережах та Телеграм-каналах.

В мережі жартують, що без човна сьогодні – нікуди.

Інформацію про підтоплення через суттєву кількість опадів підтвердили і в КМДА. Зазначається, що на місцях працюють дорожники. Ситуація під контролем.

Також киянам нагадали, що у разі підтоплень проїжджої частині чи тротуарів варто звертатись до диспетчерської за телефоном 044-284-74-19.

Нагадаємо, в столиці 12 липня оголошено I рівень небезпечності у зв’язку з погодними умовами.

Фахівці нагадують, що під час грози слід щільно закривати вікна в будинках, на вулиці триматися подалі від дерев, рекламних щитів, ліній електропередач та інших опор.


Анна Вернигора, politeka.net





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