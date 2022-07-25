У боях за Україну загинув легендарний комбат: подробиці

У повномасштабній війні в Україні з російськими окупантами, внаслідок ракетного обстрілу загинув командир 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу полковник Віталій Гуляєв, який воював на фронті з 2014 року.

Про це повідомив п'ятий президент України Петро Порошенко на своєму каналі у Telegram.

"25 лютого 2022-го 28-а ОМБр під командуванням полковника Гуляєва вступила в бій з путіноїдами, які намагалися висадити десант біля Коблевого, щоб далі йти на Миколаїв та Одесу. Окупантам дали по зубах. Плани путіна захопити весь Південь – провалилися", - написав він.

Порошенко запропонував перейменувати одну з вулиць Одеси на честь полковника Гуляєва.

Раніше він командував 13-м окремим мотопіхотним батальйоном, служив у 93-й бригаді “Холодний Яр”, потім став начальником штабу 28-ї бригади. 28 ОМБр він очолив у вересні минулого року.

Фото: t.me/PresidentPoroshenko

Нагадаємо, у Києві попрощалися із загиблим активістом, бійцем 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний яр" Романом Ратушним. Заупокійну службу провели у Михайлівському соборі столиці.


Катерина Глянько, Апостроф





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