Netflix показал тизер 2 сезона "Игры в кальмара": когда выйдет продолжение

Netflix выпустил короткий тизер 2 сезона хитового корейского сериала "Игра в кальмара". Также создатель шоу Хван Дон Хёк рассказал, какие персонажи вернутся в продолжении.

"12 лет пошло на то, чтобы воплотить в жизнь первый сезон "Игры в кальмара", но потребовалось всего 12 дней, чтобы "Игра в кальмара" стала самым популярным сериалом Netflix за всю историю, — говорится в заявлении режиссера Хвана. - Как сценарист, режиссер и продюсер "Игры в кальмара", говорю огромное спасибо фанатам по всему миру. Спасибо, что смотрите и любите наше шоу", информирует Апостроф.

Хван добавил, что в "Игре в кальмара 2" снова появится главный герой Сон Ги Хун (Ли Чжон Чжэ) и антагонист в маске Фронтмен (Ли Бён Хон). Также зрители познакомятся с "бойфрендом" Ён Хи - гигантской куклы-убийцы, которая стала символом смертоносной игры.

Фото: Getty Images

Второй сезон "Игры в кальмара" был анонсирован после грандиозного успеха корейского сериала осенью 2021 года. Первый сезон стал самым популярным сериалом стриминговой платформы за всю ее историю, набрав 1,65 млрд часов просмотра за первые 4 недели после его выпуска.

Точная дата выхода "Игры в кальмара 2" пока не названа. Пос словам Хвана, премьера новых серий состоится ближе к концу 2023 или в начале 2024 года.


Наталья Лавринец, Апостроф





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