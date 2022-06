Основатель легендарной рок-группы Bon Jovi, бывший басист Алек Джон Сач умер в возрасте 70 лет. Подробности смерти музыканта не разглашаются, сообщает ВВС.

Сач играл вместе с группой с 1983 по 1994 год, за это время были записаны такие хиты, как You Give Love a Bad Name, Livin' on a Prayer и Bad Medicine.