Mamarika вернулась домой и показала свой особняк под Киевом

Украинская певица Mamarika вместе со своим супругом и маленьким сыном жила недалеко от Гостомеля. Все самые страшные события разворачивались буквально за окнами их дома. В такой обстановке звездная семья выдержала три дня, и приняла решение бежать.

“Разбило окна, треснул унитаз, сгнила стиралка“: Mamarika вернулась домой и показала свой особняк под Киевом

Собрав чемодан за 15 минут исполнительница преодолела долгий путь, сначала добравшись до Одессы, а потом в Румынию и на самолете в столицу Польши. Не выдержав жизни в разлуке с мужем, Mamarika вернулась в Украину в начале мая, а домой под Киев приехала только на днях. Артистка рассказала, что осталось от ее особняка, признавшись, что они отделались малой кровью.

"Нам грех жаловаться – дом уцелел и это счастье. Разбило окна ударной волной. Полностью прогнила стиральная машина. Пополам треснул унитаз (тоже, наверное, от взрыва). Завелись муравьи (ходят пешком). Про грязь, беспорядок и горы стирки даже молчу (и так понятно)", - отметила Mamarika в публикации.

“Разбило окна, треснул унитаз, сгнила стиралка“: Mamarika вернулась домой и показала свой особняк под Киевом

В доме певицы до сих пор стоит новогодняя елка, которая на момент 24 февраля еще занимала отведенный ей угол.

Учитывая, что дом звезды остался цел, а все вещи стоят на своих местах, точно можно сказать, что внутри не жили роSSийские оккупанты. Видимо, они даже не заходили на их улицу, иначе не осталось бы в доме никакой техники, а может даже и нижнего белья Mamarika.

“Разбило окна, треснул унитаз, сгнила стиралка“: Mamarika вернулась домой и показала свой особняк под Киевом

Напомним, самая красивая женщина-политик Санна Марин в пиджаке на голое тело вызвала ажиотаж в Сети.


Анастасия Березовская, Тудей

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