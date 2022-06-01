Под Киевом открыли модульный городок для переселенцев: опубликованы фото

В поселке Бородянка на Киевщине, наиболее пострадавшем от роSSийской оккупации на Киевщине, открыли первый модульный городок для переселенцев, информирует Апостроф .

Об этом сообщает пресс-служба Киевской военной госадминистрации.

Временный вариант проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) открыли премьер Польши Матеуш Моравецкий, глава Министерства развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, а также глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

В модульном городке смогут временно поселиться 352 человека, которые из-за обстрелов города потеряли жилье.

В нем созданы комфортные условия для временного размещения в любое время года.

Городок имеет оптимальный тип конструкций, что полностью отвечает требованиям и особенностям климата.

Подобные городки планируют построить в других населенных пунктах Киевской области, пострадавших от роSSийского нашествия: Бучи, Макару, Иванку, Гостомеле.

Известно, что в Бородянке частично или полностью уничтожено 552 частных дома, 24 многоквартирных дома, два учебных заведения и все админздания.