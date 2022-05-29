В Демидове под Киевом до сих пор затоплено полсотни домов

Дамбу у села взорвали в начале войны, чтобы остановить наступление на столицу, информирует ZN.ua.

В Демидове под Киевом до сих пор затоплено полсотни домов
© Алексей Кулеба/Facebook

В селе Демидов Вышгородского района Киевской области после подрыва дамбы до сих пор остаются подтопленными около 50 домов, сообщил по итогам посещения села председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

Украинские военные взорвали дамбу на въезде в Демидов еще в начале полномасштабного вторжения захватчиков на украинскую землю. Это помогло остановить русскую армию на подступах к Киеву.

«Однако подрыв дамбы привел к выходу реки Ирпень из берегов. В настоящее время около 50 домов в селе Демидов остаются подтопленными», - добавил он.

Глава области отметил, что люди в селе с пониманием относятся к ситуации, но вопрос требует максимально быстрого решения.


Ирина Знась, ZN.ua

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