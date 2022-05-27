Под Киевом готовятся к купальному сезону: как идет разминирование водоемов, фото

В пятницу, 27 мая, в Киевской области состоялись работы по гуманитарному разминированию водных объектов, чтобы создать безопасные условия для начала купального сезона и предупредить случаи травмирования и гибели людей от последствий боевых действий на территории области. Для представителей СМИ провели престур.

На месте происшествий побывал фотожурналист сайта "Апостроф" Роман Петушков и показал, как происходило разминирование водоемов.

Такая мера с участием журналистов вызвана приближением купального сезона и направлена на предупреждение людей о рисках для жизни и здоровья. Корреспондент "Апострофа" Роман Петушков собственными глазами увидел работу ГСЧС, которые с помощью подводного дрона исследовали дно озера Голубое в Горенке и нашли несколько боеприпасов, которые водолазы подняли на поверхность и обезвредили. Кадры с места событий можно просмотреть ниже.


Лиза Бровко, Апостроф

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