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2022-05-20
Под Киевом горе-мать привлекла к мародерству малолетнюю дочь: фото и видео
В селе Василиха Белоцерковского района Киевской области 35-летняя женщина занималась мародерством и привлекла к воровству свою 11-летнюю дочь.
Об этом сообщает полиция области, информирует
Женщина трижды проникала в один из домов села с целью кражи. Она также подговорила залезть в помещение через окно свою дочь, девочка украла кошелек.
Хозяева узнали о воровстве и о том, кто именно залазит к ним в дом, благодаря камерам видеонаблюдения. Они обратились в полицию.
Женщине сообщили о подозрении по каждому из фактов совершенной кражи в условиях военного положения и по факту вовлечения несовершеннолетней в преступную деятельность. Теперь ей грозит до 8 лет лишения свободы.
Лена Руденко, Апостроф