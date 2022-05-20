Под Киевом горе-мать привлекла к мародерству малолетнюю дочь: фото и видео

В селе Василиха Белоцерковского района Киевской области 35-летняя женщина занималась мародерством и привлекла к воровству свою 11-летнюю дочь.

Об этом сообщает полиция области, информирует Апостроф .

Женщина трижды проникала в один из домов села с целью кражи. Она также подговорила залезть в помещение через окно свою дочь, девочка украла кошелек.

Хозяева узнали о воровстве и о том, кто именно залазит к ним в дом, благодаря камерам видеонаблюдения. Они обратились в полицию.

Женщине сообщили о подозрении по каждому из фактов совершенной кражи в условиях военного положения и по факту вовлечения несовершеннолетней в преступную деятельность. Теперь ей грозит до 8 лет лишения свободы.