Пандемия COVID-19 продолжается - очередной вирус-мутант

Мутант коронавируса, который в настоящее время является доминирующим в Соединенных Штатах, является членом семьи Омикрон, но ученые говорят, что он распространяется быстрее, чем его предшественники, более искусно обманывает иммунитет и может вызывать серьезные осложнения.

Этот мутант сочетает в себе свойства как Omicron, так и Delta. Это свойство, по-видимому, позволяет вирусу избежать ранее приобретенного иммунитета, особенно если вы были заражены Omicron. Такова гипотеза доктора Уэсли Лонга, патологоанатома из Хьюстонской методистской школы в Техасе.

Подобные генетическое изменения также присутствуют у вариантов Omicron, которые доминируют в Южной Африке и известны как BA.4 и BA.5. Они имеют точно такую же мутацию, что и Delta.