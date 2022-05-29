Пандемия COVID-19 продолжается - очередной вирус-мутант

В США выявлен очередной мутант коронавируса, который сочетает в себе свойства как Omicron, так и Delta, информирует ZN.ua.

Пандемия COVID-19 продолжается - очередной вирус-мутант
© unsplash/jcgellidon

Мутант коронавируса, который в настоящее время является доминирующим в Соединенных Штатах, является членом семьи Омикрон, но ученые говорят, что он распространяется быстрее, чем его предшественники, более искусно обманывает иммунитет и может вызывать серьезные осложнения.

Этот мутант сочетает в себе свойства как Omicron, так и Delta. Это свойство, по-видимому, позволяет вирусу избежать ранее приобретенного иммунитета, особенно если вы были заражены Omicron. Такова гипотеза доктора Уэсли Лонга, патологоанатома из Хьюстонской методистской школы в Техасе.

Подобные генетическое изменения также присутствуют у вариантов Omicron, которые доминируют в Южной Африке и известны как BA.4 и BA.5. Они имеют точно такую же мутацию, что и Delta.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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