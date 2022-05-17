На РоSSии опять пожар: в Новосибирской области эпично горит химзавод

Пожары стали обыденной реальность РоSSии текущей весной, информирует ZN.ua.

На РоSSии опять пожар: в Новосибирской области эпично горит химзавод
© Соцсети

В РоSSии сообщают об очередном масштабном пожаре на предприятии. Видео события распространяют роSSийские СМИ,

На кадрах видно, что инцидент произошел на заводе "Геопласт". Он расположен в городе Бердск, на расстоянии более 3,5 тыс. км от украинской границы.

СМИ сообщают, что внезапно загорелся полиэтилен на первом этаже.

Кроме того, по данным МЧС РоSSии, страну уничтожают лесные пожары. В текущем году они уже серьезно навредили пяти регионам РоSSии — наиболее пострадали от стихии Курганская, Иркутская и Свердловская области, Хабаровский и Красноярский края. Причиной называется отсутствие из-за войны в Украине необходимой техники и сил.

В 2022 году проблемы с пожарами начались раньше обычного из-за того, что военные самолеты, которые ранее использовались на тушении, сейчас заняты на войне.

При этом, минувший год стал рекордным с начала XXI века в РоSSии по общей площади лесных пожаров: больше 18 миллионов гектаров.

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua

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