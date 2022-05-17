На РоSSии опять пожар: в Новосибирской области эпично горит химзавод
Пожары стали обыденной реальность РоSSии текущей весной, информирует
В РоSSии сообщают об очередном масштабном пожаре на предприятии. Видео события распространяют роSSийские СМИ,
На кадрах видно, что инцидент произошел на заводе "Геопласт". Он расположен в городе Бердск, на расстоянии более 3,5 тыс. км от украинской границы.
СМИ сообщают, что внезапно загорелся полиэтилен на первом этаже.
Кроме того, по данным МЧС РоSSии,
В 2022 году проблемы с пожарами начались раньше обычного из-за того, что военные самолеты, которые ранее использовались на тушении, сейчас заняты на войне.
При этом, минувший год стал рекордным с начала XXI века в РоSSии по общей площади лесных пожаров: больше 18 миллионов гектаров.