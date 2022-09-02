На правому березі Києва сильна задимленість: що де горить

В КМДА підтвердили підвищення рівня шкідливих речовин в повітрі столиці, інформує ZN.ua.

На правому березі Києва сильна задимленість: що де горить

У Києві спостерігається сильне задимлення повітря спричинено пожежею на торф’яниках у Київській області, а саме, у с. Соснівка Вишгородського, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, ситуація із якістю повітря в столиці України ускладнюється сезонним явищем – метеорологічною димкою.

Напередодні ДСНС вдалось ліквідувати чотири осередки загорання торфовищ на Київщині:

  • с. Здвижівка Бучанського району - на площі 0,2 га.
  • с. Шибене Бучанського району - на площі 0,3 га.
  • с. Стоянка Бучанського району - на площі 0,7 га.
  • с. Феневичі Вишгородського району - на площі 0,003 га.

Водночас досі тривають пожежі в:

  • с. Соснівка, Вишгородського району
  • с. Михайлівська-Рубежівка, Бучанського району.

Водночас за даними міжнародного моніторингу Індексу якості повітря, рівень забрудненості повітря в місті подекуди є небезпечний, а в цілому нездоровий.

Управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації повідомило у свою чергу, що станом на 8:00 2 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря у Києві дуже високий на правому березі та середній на лівому. Також на правому березі міста спостерігається задимленість. Радіаційний фон у всьому місті – у нормі.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують:

  • закрити вікна вдома;
  • не виходити зайвий раз на вулицю;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.


Ірина Знась, ZN.ua





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