На правому березі Києва сильна задимленість: що де горить

У Києві спостерігається сильне задимлення повітря спричинено пожежею на торф’яниках у Київській області, а саме, у с. Соснівка Вишгородського, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, ситуація із якістю повітря в столиці України ускладнюється сезонним явищем – метеорологічною димкою.

Напередодні ДСНС вдалось ліквідувати чотири осередки загорання торфовищ на Київщині:

с. Здвижівка Бучанського району - на площі 0,2 га.

с. Шибене Бучанського району - на площі 0,3 га.

с. Стоянка Бучанського району - на площі 0,7 га.

с. Феневичі Вишгородського району - на площі 0,003 га.

Водночас досі тривають пожежі в:

с. Соснівка, Вишгородського району

с. Михайлівська-Рубежівка, Бучанського району.

Водночас за даними міжнародного моніторингу Індексу якості повітря, рівень забрудненості повітря в місті подекуди є небезпечний, а в цілому нездоровий.

Управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації повідомило у свою чергу, що станом на 8:00 2 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря у Києві дуже високий на правому березі та середній на лівому. Також на правому березі міста спостерігається задимленість. Радіаційний фон у всьому місті – у нормі.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують: