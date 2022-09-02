На правому березі Києва сильна задимленість: що де горить
В КМДА підтвердили підвищення рівня шкідливих речовин в повітрі столиці, інформує
У Києві спостерігається сильне задимлення повітря спричинено пожежею на торф’яниках у Київській області, а саме, у с. Соснівка Вишгородського,
За даними рятувальників, ситуація із якістю повітря в столиці України ускладнюється сезонним явищем – метеорологічною димкою.
Напередодні ДСНС вдалось ліквідувати чотири осередки загорання торфовищ на Київщині:
- с. Здвижівка Бучанського району - на площі 0,2 га.
- с. Шибене Бучанського району - на площі 0,3 га.
- с. Стоянка Бучанського району - на площі 0,7 га.
- с. Феневичі Вишгородського району - на площі 0,003 га.
Водночас досі тривають пожежі в:
- с. Соснівка, Вишгородського району
- с. Михайлівська-Рубежівка, Бучанського району.
Водночас за
Управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують:
- закрити вікна вдома;
- не виходити зайвий раз на вулицю;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.