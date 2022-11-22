Розстріл пластичного хірурга в центрі Києва, нові подробиці справи: "Стежили два місяці"

Вбивство, яке сталося на одній з центральних вулиць Києва, було замовним, а за нападом слідкував спільник кілера.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Київську міську прокуратуру, гучний злочин стався ще 2 лютого 2020 року на вул. Саксаганського.

Але тільки зараз виконавця і його спільника було нарешті засуджено.

Так, прокурором у суді доведено, що наприкінці 2019 року виконавець злочину - громадянин Киргизької Республіки, 1982 р.н., отримав замовлення на вчинення вбивства відомого столичного лікаря.

Прибувши у грудні 2019 року до Украiни авіарейсом з Турції, кілер розпочав підготовку до злочину. Зокрема, він залучив свого знайомого, який мів громадянство рф і Киргизької Республіки та проживав у Києві.

Зловмисники майже два місяці збирали інормацію про свою жертву – якими маршрутами він пересувається, за яким графіком працює, які звички має та з ким спілкується. Для стеження вони використовували орендовані на третіх осіб автомобілі, а для спілкування між собою - сім-карти різних мобільних операторів.

Для вбивства вони придбали перероблений самозарядний пістолет, виготовлений на базі конструкції Макарова з пристроєм для поглинання звуку пострілу.

«Увечері 2 лютого 2020 року виконавець підстеріг потерпілого поблизу місця його проживання та здійснив у нього 4 прицільних постріли. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці. Здійснивши вбивство, кілер та його спільник, який в цей час спостерігав за обстановкою, втекли», - розповіли в прокуратурі.

Кілера було затримано вже через два тижні в Одесі під час спроби виїхати з України. Одночасно у Києві правоохоронці затримали і його спільника.

І ось злочинцям оголосили вирок.

"Виконавець злочину частково визнав свою провину. Однак при цьому намагався переконати суд у тому, що вбивство лікаря він скоїв через особисту помсту, ніби між ними раніше був конфлікт. Його спільник взагалі заперечував свою причетність", - розповіла речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП.

Суд присяжних, ретельно проаналізувавши докази сторони звинувачення, розцінив версії обвинувачених як надумані та відкинули їх повністю.

Суд присяжних засудив виконавця вбивства до довічного позбавлення волі, а його спільника - до 15 років позбавлення волі.

Щодо замовника вбивства – він залишається на волі. Матеріали відносно нього виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.

Нагадаємо, тоді, 2 лютого 2020 року жертвою вбивства став 43-річний Андрій Сотник, керівник "DMK Ukraine", лікар-хірург, пластичний і естетичний хірург.